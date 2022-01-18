الانبار تحدد موعد انتهاء مشروع الربط الكهربائي مع الاردن

2022/01/18 | 13:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الثلاثاء ، عن موعد انتهاء مشروع الربط الكهربائي مع الاردن عبر بوابة المناطق الغربية.وقال الطرموز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الكهرباء شهدت عقد لقاء مع الجانب الاردني لاستكمال الاجراءات القانونية للمباشرة بمشروع الربط الكهربائي من حقل الريشة في الاردن الى المناطق الغربية […]

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