المجلس العربي يطالب بالابقاء على منصب محافظ كركوك

2022/01/18 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك… طالب المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، الثلاثاء، بالإبقاء على منصب المحافظ الحالي لراكان الجبوري.وقال الطائي في تصريح لـ/المعلومة/، إن”كركوك تشهدا استقرارا من جميع النواحي الأمنية والإدارية والسياسية”.وأضاف أن “تغيير المحافظ بهذا التوقيت ستكون له عواقب عديدة، ويجب الحفاظ على الاستقرار في الوقت الحالي، وهذا الأمر يجب أن يفهمه الكرد […]

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