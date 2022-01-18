2022/01/18 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسوؤل حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن رقم مرعب لفوضى المهن الصناعية في بعقوبة لاول مرة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” من خلال دراسة احصائية شاملة عن محال المهن الصناعية في بعقوبة تبين وجود نحو الفين محل تنتشر في الاحياء والازقة وهي تمارس مختلف الاعمال”.واضاف الحيالي،ان” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تكشف لاول مرة عن رقم” مرعب” لفوضى المهن الصناعية في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تكشف لاول مرة عن رقم” مرعب” لفوضى المهن الصناعية في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).