بالصور.. نائبة بلاسخارت تتجول في اروقة مستشفى الوارث لعلاج الامراض السرطانية بكربلاء

2022/01/18 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في

العراق للشؤون السياسية الانتخابية

مستشفى الوارث لعلاج الاورام السرطانية

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة اليوم

الثلاثاء.

وقال الدكتور عبد الستار الساعدي في

حديث

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