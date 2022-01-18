الاتحاد يطالب بالتحقيق في استخدام تركيا للكيمياوي في شمال العراق

2022/01/18 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… دعا مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى غياث سورجي، الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة تحقيقية في قضية استهداف تركيا مناطق كردية بالأسلحة الكيميائية.وقال سورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هذه المناطق خارج سيطرة تواجد القوات العراقية وحتى البيشمركة، وبالتالي يجب التأكد من صحة المعلومات حول قصفها بالأسلحة المحرمة”.وأضاف أنه “تشكيل لجنة تحقيقية وإرسال […]

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