2022/01/18 | 13:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسبب الصقيع، بنفوق 450 رأساً من المواشي، في ناحية هالشو، قرب الحدود بين محافظة السليمانية، وإيران.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وصرّح أبو بكر ويسي، مدير ناحية هالشو لوسائل إعلام محلية اطلع "ناس" عليه (18 كانون الثاني 2022)، بأن "منطقة بشدر (قلعة دزة) شهدت الليلة الماضية نفوق 450 رأسا من الماعز، والخروف، في مرتفعات منطقة هلشو بالقرب من معبر كيلي الحدودي بين إقليم كردستان وإيران".

وأضاف ويسي أن "مهربين حاولوا إدخال تلك المواشي بشكل غير قانوني إلى إقليم كردستان، لكنهم صادفوا موجة عاتية من الثلوج ما أدى إلى نفوق 450 رأسا ونجاة 31 رأسا ضمن القطيع كانوا تحت رعاية سبعة من الرعاة".

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية في إقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل أدنى درجة حرارة في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2022)، إنه "سُجلت أدنى درجة حرارة في إقليم كردستان في قضاء بنجوين وبلغت 17- درجة مئوية، فيما تلته ناحية بازيان في السليمانية 14- درجة مئوية، فيما سجلت ماوت وشوما وسميلان 9- مئوية".

إلى ذلك سجلت كل من مدينة سيدكان، وميركاسور سليماني 7-، وراوندوز حلشو 6-، فيما سجلت حلبجة، وبرزان، وبيرمام، قلدزي 5-، ودوكان 4-، ودهوك، وعكر 3-، وأربيل، ورانية، وجمجمال 2-، وزاخو، وخبات، وشمامك، ودربنديخان، وميدان 1-، اما كركوك فسجلت 0 درجة مئوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’مجزرة الصقيع’.. نفوق 450 رأساً من المواشي في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’مجزرة الصقيع’.. نفوق 450 رأساً من المواشي في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).