محافظة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة منذ بداية الشتاء

2022/01/18 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد، الثلاثاء، عن تسجيل محافظة طريف أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تلتها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر.

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