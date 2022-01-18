2022/01/18 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … توقعت شركة جينيل إنرجي البريطانية ، اليوم الثلاثاء، أن يزيد التدفق النقدي الحر لديها إلى أكثر من الضعف في عام 2022 مدعوما بزيادة أسعار النفط العالمية ، حتى في الوقت الذي يركز إقليم كردستان العراق إنتاجه في المنطقة بنفس مستوى العام الماضي.وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “الشركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جينل اينرجي البريطانية تتوقع تدفقا نقديا مضاعفا مدعوما بمدفوعات كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جينل اينرجي البريطانية تتوقع تدفقا نقديا مضاعفا مدعوما بمدفوعات كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).