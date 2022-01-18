الفتح: شروط الموافقة على الحكومة المقبلة انهاء الوجود الفعلي للاميركان

2022/01/18 | 13:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، الاحد، ان شرط الاطار التنسيقي الابرز في تشكيل الحكومة المقبلة هو اخراج القوات الاميركية، مبينا ان القواعد الاميركية باقية كما هي بل زادت تسليحا وعددا.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان”الاطار التنسيقي لن يقبل على المساومة بالسيادة العراقية وسيشترط دعم اي حكومة مقبلة التعهد بسحب تلك القوات”.واضاف […]

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