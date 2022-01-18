تركيا ترفع ميزانية جهاز مخابراتها لأكثر من الضعف  

2022/01/18 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “زمان” التركية بأن الميزانية الاستثمارية لجهاز المخابرات التركي زادت بمقدار 525 مليون ليرة تركية (نحو 38.7 مليون دولار) في عام 2022، مقارنة بالعام الماضي.وبحسب “زمان”، فإن “برنامج الاستثمار 2022، الذي صدر بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ينص على أن جهاز المخابرات سينفق 825 مليون ليرة تركية على مشاريعه في عام […]

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