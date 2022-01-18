وزير سابق: السفير الاميركي اجبر العبادي على توقيع عقد سد الموصل بضعف السعر

2022/01/18 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير المواد المائية الاسبق محسن عصفور الشمري، الثلاثاء، عن تفاصيل تدخل السفارة الاميركية في العراق والزام رؤساء الوزراء بتنفيذ المشاريع لصالحهم، مبينا ان السفير الاميركي الزم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي على توقيع عقد الشركة الايطالية مع العراق بمبلغ 300 مليون دولار وهو ضعف المبلغ المقدر من الوزارة.وقال الشمري في حوار تابعته […]

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