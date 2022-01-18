المنتخب الوطني يواجه برودة الطقس بتدريبات مكثفة

2022/01/18 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أجرى المنتخبُ الوطني لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، ثاني وحدة تدريبية في ملعب الشعب الدولي استعداداً لمواجهةِ منتخب أوغندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.وجاءت تدريبات اليوم الصباحية رغم الطقس البارد، بمشاركة 20 لاعباً وتركزت على الإعدادِ البدني بإشراف مدرب اللياقة فلاديمير كرونيتش، وباستخدام نظام GPS ، ومن خلاله تتم مراقبةُ قياس مجهود […]

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