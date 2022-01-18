2022/01/18 | 13:40 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة نزلاء يُكملون دراساتهم العليا في سجن الناصرية بينهم في المجموعة الطبّية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/18 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة نزلاء يُكملون دراساتهم العليا في سجن الناصرية بينهم في المجموعة الطبّية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة نزلاء يُكملون دراساتهم العليا في سجن الناصرية بينهم في المجموعة الطبّية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).