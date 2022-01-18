2022/01/18 | 13:40 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور احكام بالسجن والحبس بحق مسؤولين تسببوا بهدر المال العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/18 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور احكام بالسجن والحبس بحق مسؤولين تسببوا بهدر المال العام) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور احكام بالسجن والحبس بحق مسؤولين تسببوا بهدر المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).