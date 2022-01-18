تشابك قرونهما أنقذهما من الموت.. رد فعل صياد رصد غزالان عالقان معًا

2022/01/18 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو لرد فعل صياد عندما شاهد غزالين متشابكين معًا، حيث كانت قرونهما عالقة وحصد الفيديو أكثر من 20 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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