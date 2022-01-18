غداة هجوم أبوظبي.. قتلى في غارة للتحالف

2022/01/18 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 11 شخصا على الأقل في غارات جوية شنها التحالف ليل الإثنين - الثلاثاء على صنعاء، غداة اعتداء على الإمارات تبناه الحوثيون، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر طبي.

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