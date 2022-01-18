بعد قفزة النفط.. خبير اقتصادي: لا تضعيوا الأموال وتوجهوا للسيادي

2022/01/18 | 13:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الاقتصادي باسم انطوان، الثلاثاء، من ضياع مبالغ طائلة جراء صرف ارباح ارتفاع اسعار النفط في مشاريع غيرمهمة، داعيا الى تشكيل صندوق سيادي استثماري لزيادة الموارد المالية في اوقت انخفاض اسعار النفط.وقال انطوان في تصريح لـ/المعلومة/، ان “اسعار النفط العالمية ارتفعت الى اكثر من 86 دولارا وهو مبلغ يفوق تقديرات الحكومة العراقية […]

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