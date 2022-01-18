الكمارك: إتلاف ادوية ومواد طبية مخالفة للضوابط في مطار البصرة

2022/01/18 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن اتلاف ادوية ومواد طبية متنوعة في مطار البصرة الدولي.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “مركز كمرك مطار البصرة الدولي، قام باتلاف ادوية ومواد طبية ومواد متنوعة مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية”.واضافت أن “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض”.

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