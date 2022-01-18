كيف يؤثر يوم واحد في الأسبوع بدون لحم على الصحة؟

2022/01/18 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أخبرت خبيرة التغذية الروسية آنا ميليخينا كيف يؤثر يومًا واحدًا في الأسبوع بدون لحم على الصحة.وفقًا للخبيرة، توصي العديد من الجمعيات الغذائية بإدخال عادة التخلي عن اللحوم ليوم واحد.ويرجع ذلك إلى الإفراط في تناول الدهون الصلبة، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.بالإضافة إلى ذلك، يعاني معظم الناس من […]

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