2022/01/18 | 14:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6pdsUWIGhtM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك تقلص الدوام الرسمي إلى النصف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك تقلص الدوام الرسمي إلى النصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).