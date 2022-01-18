الموسوي: اطراف سنية هي من استهدفت مقار تقدم لاثارة الفوضى

2022/01/18 | 14:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، الثلاثاء، اطرافا سياسية سنية لم يسمها بالتورط بمهاجمة مقار حزب التقدم ببغداد لاثارة الفوضى، مبينا ان استهداف المصارف والمقار الحزبية في بغداد هدفها خلط الأوراق.وقال الموسوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الاصطفافات القومية والطائفية التفاف على استحقاق المكون الأكبر وان مخرجات زيارتي رئيس تالف الفتح هادي […]

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