مدير الحماية الاجتماعية في كربلاء: أغلب المتسولين مستفيدون من مبالغ الرعاية

2022/01/18 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع - عباس الرحيمي

أكدت مديرية الحماية الاجتماعية في كربلاء المقدسة،اليوم الثلاثاء، أن أغلب المتسولين هم مستفيدون من مبالغ الحماية الاجتماعية.

وقال مدير قسم الحماية الاجتماعية في كربلاء حسين جاسم تايه لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"هناك قلة في التخصيصات المالية المخصصة للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية ،مطالباً "بزيادة أكبر عدد من الأسر المتعففة لضمان الحياة الكريمة لهم وأيضاً بتخصيص البطاقات الذكية لستة عشر ألف إسرة ما زالت تنتظر لصرف مبالغ الإعانة لها".

وأضاف أن" عمل الدائرة يستند الى القانون 11 لعام 2014 الذي يهدف الى تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية الى جميع الفئات المشمولة بأحكامه وتوفير الاستقرار النفسي والمادي للافراد والاسر وضمان الدخل المناسب للافراد".

وتابع أن"عدد الأسر المستفيدة من قانون الحماية الاجتماعية في كربلاء حالياً هو 47 ألفاً إضافة الى المتقدمين الجدد ليصل المجموع الى أكثر من 67 ألفاً،مبينة أن" البقية ينتظرون دورهم لشمولهم بهذا القانون والإفادة".

وأشار الى أن "الفئات المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية هي ذوي الاعاقة والعاجزون والأرامل والأيتام والمطلقات والاسر التي لا دخل لها".

وأوضح أن"مبلغ الإعانة الشهري للأسرة التي يعيلها رجل واحد هو 125 الفاً ،أما اذا كانا اثنين فـ175 ألفاً ،وإذا كانوا ثلاثة فـ225 ألفاً وأما إذا كانوا أربعة فما فوق فـ275 الفاً شهرياً".

وأكد أن"وزارة العمل وضمن قانون 11 تهدف الى توفير الحماية الاجتماعية الى جميع الفئات المشمولة باحكامها وتعمل مع الجهات المعنية للحد من ظاهرة التسول من خلال استهداف هذه الفئات وشمولها بقانون الحماية الاجتماعية.

ولفت الى أن"الكثير من المتسولين الموجودين حاليا هم ممن يمتلكون اعانات الحماية الاجتماعية،لافتاً الى أن" الوزارة استهدفتهم وشملتهم بقانون 11 لسنة 2014".

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