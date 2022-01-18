2022/01/18 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الثلاثاء , بوجود ترجيحات قريبة من التأكيد عن تقارب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري , مرجحا دخول القوتين الشيعيتين للجلسة المقبلة كـ “كتلة واحدة”.وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الحراك السياسي الذي قام به رئيس تحالف الفتح هادي العامري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار والتيار.. خرجا مختلفين من جلسة البرلمان فهل سيدخلان متفقين؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار والتيار.. خرجا مختلفين من جلسة البرلمان فهل سيدخلان متفقين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).