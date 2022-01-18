2022/01/18 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما تزال عقدة ملف التحالفات متشابكة دون حسم حتى الان..



اجتماع مرتقب بين قادة الاطار التنسيقي والصدر يصفه مراقبون على انه الفرصة الاخيرة لحسم شكل الحكومة المقبلة ومن سيشترك فيها..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبؤات الاجتماع الحاسم للاطار التنسيقي مع مقتدى الصدر | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبؤات الاجتماع الحاسم للاطار التنسيقي مع مقتدى الصدر | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).