موظف بديوان بابل يقدم على الانتحار بعد قتل طليقته ووالدتها وابنته

2022/01/18 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باقدام موظف في ديوان محافظة بابل على قتل طليقته ووالدتها وأبنته.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موظف بديوان محافظة بابل أقدم على قتل طليقته وامها الموظفة بوزارة التربية وابنته رميا بالرصاص داخل منزلهم بحي نادر وسط الحلة، ثم الانتحار بإطلاق النار على نفسه".

وأضاف أن "الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية بين الجاني وأولاده نتيجة الضغط عليه لارجاع والدتهم التي طلقها بوقت سابق، وحينما عادت رغما عنه، اقدم على قتلهم جميعا، فيما نجا من الحادث ولده الشاب ذو الـ19 عاما من المجزرة، وفق التحقيقات الاولية".

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