الكويت تعاود التنقيب عن النفط قرب الشريط الحدودي مع العراق - عاجل

2022/01/18 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير النفطي صباح علو، اليوم الإثنين، عن تحرك دولة الكويت مؤخرا بالعمل على استخراج النفط من الشريط الحدودي مع العراق بشكل غير قانوني.

وقال علو في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "ادولة الكويت قامت مؤخراً باستثمارات لاستخراج النفط قرب حدودها مع العراق بشكل غير قانوني "مشيراً إلى أن "هذا الأمر تم بعلم الحكومة العراقية او بدون علمها وبالحالتين فإن هذه الاستثمارات غير قانونية".

وأضاف، انه "لا يحق لأي حكومة عقد مثل هكذا اتفاقات، وهنالك بعض الحكومات التي مرت على العراق كانت تقدم مصالحها على مصلحة البلد، حيث كانت للعراق تجارب مشابهة مع الكويت مثل ميناء الفاو وخور عبد الله الذي تم تقسيمه بين العراق والكويت وهو بالأصل عراقي".

يذكر انه من الأسباب الرئيسية لقيام العراق بغزو الكويت في العام 1990 كانت خلافات اقتصادية وتخص الجانب النفطي تحديداً".

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