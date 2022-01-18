واتسآب تدخل ميزة جديدة على التطبيق

2022/01/18 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستعد تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” لإضافة ميزة جديدة في المحادثات لتضيف شكلا جديدا للمحادثات.وبحسب ما نقل موقع WABetainfo، فإن الميزة الجديدة ستوفر للمستخدمين القدرة على الرسم، من خلال إضافة أدوات للرسم.وسيتم تحسين محرر الصور المدمج في التطبيق باستخدام أقلام الرصاص، والتي ستتيح إمكانية رسم خطوط أكثر سمكًا على الصور ومقاطع الفيديو.[…]

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