شقيقتها وثقت الحادثة..منع ملكة جمال الكون السابقة من ركوب الطائرة بسبب ملابسها

2022/01/18 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طُلب من "ملكة جمال الكون" السابقة أن ترتدي ملابس أكثر ملاءمة قبل ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى كابو، وفقًا لشقيقتها التي وثقت الحادثة على "إنستغرام"

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