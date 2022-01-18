2022/01/18 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة طريف في السعودية أدنى درجة حرارة في المملكة منذ الشتاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ6 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تكشف منطقة سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ6 تحت الصفر.. الأرصاد السعودية تكشف منطقة سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).