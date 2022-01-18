جريمة ’مروعة’ تهز بابل.. رب أسرة يقتل عائلته وينتحر بالرصاص

2022/01/18 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم شخص، اليوم الثلاثاء، على قتل ابنته، وزوجته وأمها، ثم انتحر رمياً بالرصاص، وذلك في محافظة بابل.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر بيان مقتضب من شرطة المحافظة، اطلع عليه "ناس" (18 كانون الثاني 2022)، أن الشخص أقدم على الانتحار بعد أن قتل أربعة من أفراد عائلته، وما زالت التحقيقات جارية في القضية.

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