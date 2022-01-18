العراق.. تفجيرات برسائل سياسية تعرقل تشكيل الحكومة

2022/01/18 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بغداد، في الأسابيع الماضية، سلسلة هجمات ضد مقرات أحزاب ومصالح سنية وكردية لم توقع ضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، ويرى سياسيون ومحللون أنها "رسائل سياسية" مثيرة للقلق خصوصا أنها تأتي في سياق خلافات بشأن الحكومة المقبلة.

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