2022/01/18 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مشرف فريق كرة القدم بنادي زاخو الرياضي طه زاخوي، ان فريقه كان سيتواجد في مركز أفضل لولا سوء الحظ والنقص العددي.وقال زاخوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق تمكن من الوصول الى ربع نهائي كاس العراق، بعد اقصاء فريقان كبيران يحتلان المركز الثاني والثالث في الدور الطلبة ونفط الوسط”.واضاف ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي زاخو: سوء الحظ والنقص العددي منعانا من التواجد في مركز أفضل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي زاخو: سوء الحظ والنقص العددي منعانا من التواجد في مركز أفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).