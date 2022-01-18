حزب البارزاني: العامري قريب منا ولم نتحالف مع الصدر والحلبوسي

2022/01/18 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الثلاثاء، عدم وجود تحالف بين حزبها والتيار الصدري وتحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مبينة ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قريب من الحزب.وقالت النجار في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري كانت إيجابية وتهدف لتقريب وجهات النظر”، مبينا ان “العامري قريب […]

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