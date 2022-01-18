ريال مدريد يفتح أبواب الرحيل أمام هازارد

2022/01/18 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..فتح مسؤولو ريال مدريد أبواب الرحيل أمام البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق الملكي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “مسؤولي ريال مدريد فتحوا أبواب الرحيل أمام هازارد، بعد أن أصبحت مسألة مشاركته في المباريات أمرًا صعبًا”.وأشارت إلى أن “هازارد قد يرحل عن ريال مدريد في الأيام المقبلة، وسيسهل مديرو […]

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