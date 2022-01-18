روسيا تطور أنواع جديدة من صواريخ الفضاء متعددة الاستخدامات

2022/01/18 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت جامعة “باومن” الروسية، أن طلابها ومختصيها يعملون على مشاريع لتطوير صواريخ فضائية جديدة متعددة الاستخدامات.وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الجامعة نشرت وثائق تتعلق ببراءات اختراع جديدة لصواريخ فضائية خفيفة بعض مراحلها قابلة للاستعمال أكثر من مرة، وتبين هذه الوثائق بعض الخصائص الرئيسية لتلك الصواريخ وتصاميمها والجدوى الاقتصادية من […]

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