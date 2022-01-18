نائب: ادارة الحلبوسي في الدورة السابقة لم تكن سليمة ابدا

2022/01/18 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصف النائب المستقل محمد عنوز، الثلاثاء، ادارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للبرلمان بغير السليمة في الدورة السابقة، مؤكدا انه يجب تغيير ميزان القوى داخل البرلمان لصالح المواطنين.وقال عنوز في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “ادارة محمد الحلبوسي في الدورة السابقة لم تكن سليمة ابدا وعلى البرلمان الجديد تصحيح المسار”.واضاف انه ” […]

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