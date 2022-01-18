وزير سابق: البنوك اللبنانية حجزت 20 مليار دولار من اموال السياسيين المنهوبة

2022/01/18 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الموارد المائية الاسبق محسن عصفور الشمري، الثلاثاء، عن وجود اكثر من 20 مليار دولار مهربة من سياسيين عراقيين محجوزة لدى البنوك اللبنانية، مبينا انه لا توجد اي دولة بالعالم لا تعمل مخابراتها في العراق.وقال الشمري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، عن “جميع الدول دون استثناء تعمل في العراق عبر مخابراتها وتتحكم […]

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