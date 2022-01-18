قانون الحماية الاجتماعية شمل 47 ألف أسرة في كربلاء

2022/01/18 | 14:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالباً بزيادة أكبر عدد من الأسر المتعففة لضمان الحياة الكريمة لهم.

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