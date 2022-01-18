أب يقتل إبنته وأمها وجدتها وينتحر رمياً بالرصاص في بابل

2022/01/18 | 14:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، عن قيام اب بقتل ابنته وامها وجدتها، فيما اقدم على الانتحار رمياً بالرصاص.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “قائد شرطة المحافظة أشرفَ ميدانياً على قوة أمنية طوّقت مكان حادث إقدام خلاله أب على قتل إبنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة […]

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