الدفاع المدني يسيطر على حريق إندلع بإحدى مستشفيات واسط

2022/01/18 | 14:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداندلع حريق في إحدى مستشفيات محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، فيما تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني من اخماده لاحقا.وقال مصدر أمني أن “حريقا اندلع بجهاز التدفئة المركزي لمركز تأهيل المعاقين بمستشقى الزهراء التعليمي في واسط”.وبين ان “فرق الاطفاء وصلت إلى محل الحادث وسيطرت على النيران المندلعة بدون تسجيل خسائر بشرية تذكر”، لافتا إلى أن …

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