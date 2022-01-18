تفعيل قرار منع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي

2022/01/18 | 14:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرار يمنع حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، ان “السيارات الحكومية التي تتحرك بعد وقت الدوام الرسمي ستتم معاقبتها وفق القانون وسيحال المخالف الى مجلس تحقيقي”، لافتاً الى “وجود مادة قانونية سيتم تفعيلها …

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