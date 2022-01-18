نائب ينتقد تلكؤ المستشفى التركي في البصرة

2022/01/18 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

انتقد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة لعدم اكمالها المستشفى التركي بالمحافظة الذي يتكون من 490 سرير بكلفة 200 مليون دولار ورغم ذلك فأن المشروع متلكأ .

وقال الخزعلي لـ(بغداد اليوم) ان "وزارة الصحة تقف عائق امام إكمال هذه المستشفى ومستشفيات أخرى وبتالي نأمل من الوزارة ان تكون أكثر جدية بحل الموضوع مع أمانة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وذلك لطرح الموضوع على المجلس لحله".

وبين الخزعلي ان "البرلمان سيستضيف قريبا وزيري التخطيط والصحة وكودار وزارة الصحة لحل مشكلة المستشفى التركي بالبصرة بعد ان افتتح المستشفى ذاته بذي قار وكربلاء ومحافظات آخرى".

هذا وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوقت سابق عبر (بغداد اليوم) بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع مسألة تذليل العقبات امام إكمال المستشفيات المتلكئة في البصرة وميسان ( المستشفى التركي وباقي المحافظات ( المستشفيات الألمانية وغيرها ).

وقال المتحدث الرسمي بأسم الأمانة حيدر مجيد لـ(بغداد اليوم ) ان مجلس الوزراء خصص مليار دينار لاكمال لمستشفى النجف الألماني موضحا ان هناك معالجات آنية لاكمال المستشفى التركي في البصرة وميسان نظرا للوضع الصحي وحاجة العراق لتلك المستشفيات .

جدير بالذكر ان المستشفى التركي في البصرة تجاوزت نسبه إنجازه 94% منذ اكثر من 6 سنوات وبقى على الإنجاز حوالي 6% دون أي إجراء من الجهات الحكومية رغم زيارته من اكثر من رئيس وزراء وتعهد من زاره بالتوجيه لاكماله دون مصداقية .

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