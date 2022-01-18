شاهد.. فيديو يوثق لحظة ثوران بركان تحت الماء قبل تسونامي

2022/01/18 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر هذا الفيديو ثوران بركان هونغغا تونغا - هونغ هاباي قبل يوم واحد من تسببه بتسونامي، وأرسل الثوران تحت الماء عمودًا من الرماد طوله 12.4 ميلًا في الهواء عندما اندلع في 14 يناير.

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