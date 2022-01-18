أدب السجون في المغرب يبكيه الآباء - مليكة طيطان

2022/01/18 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مليكة_طيطان أدب رسائل الآباء الى الأبناء بصيغة التغييب.



احدهم يبكي كلمات عن ابنه و انا لا ادري دواعي التغييب القسري هذا باختصار انا أم درفت دموعا تذكرت فلذة كبدي بعيد عني و الزمن للخوف و الصمت و الجائحة .(الكتابة في زمن الرعب ) اقتسم هول فجيعة الفراق مع اختين الاولى برعت في كتابة سيناريوهات مسرحيات ذبح ملكية من طرف ديكتاتورية عسكرية .



و الثانية اخت مناضلة تميزت بحنانها و رحابة صدرها احترفت الكلمة قبل ......





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