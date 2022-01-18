بركاتك يا سيد منيهل - امين يونس

2022/01/18 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس بَرَكاتَك ياسّيِد منيهل18/1/2022" … تزاعَلَ الزوجان ، فذَهبتْ الزوجة الى بيت أهلها والذي كان مُلاصِقاً لبيتهم تماماً .



ومن شُباكٍ جانبي كانتْ تُراقِب زوجها يومياً ، من غير أن يراها ، فتارةً يطبخ وأخرى يغسل ملابسه أو يُنظِف المطبَخ ، وهكذا ..



لاحظَتْ بعد أيام ، علامات التَعَب والإرهاق وقِلة النوم ، بادية عليهِ … لكن العُرف الإجتماعي منعها أن تعود لمنزلها من غير أن يأتي ليأخذها ..



وهو أيضاً ......





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