بركاتك يا سيد منيهل - امين يونس



بركاتك يا سيد منيهل - امين يونس
2022/01/18 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس بَرَكاتَك ياسّيِد منيهل18/1/2022" … تزاعَلَ الزوجان ، فذَهبتْ الزوجة الى بيت أهلها والذي كان مُلاصِقاً لبيتهم تماماً .

ومن شُباكٍ جانبي كانتْ تُراقِب زوجها يومياً ، من غير أن يراها ، فتارةً يطبخ وأخرى يغسل ملابسه أو يُنظِف المطبَخ ، وهكذا ..

لاحظَتْ بعد أيام ، علامات التَعَب والإرهاق وقِلة النوم ، بادية عليهِ … لكن العُرف الإجتماعي منعها أن تعود لمنزلها من غير أن يأتي ليأخذها ..

وهو أيضاً ......

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