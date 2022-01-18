العراق وايران يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تحكيم مشترك

2022/01/18 | 14:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري ، الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني لإنشاء مركز تحكيم مشترك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.وذكر اتحاد الغرف العراقية في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الزهيري استضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايراني غلام حسين شافعي ورئيس اللجنة الاقتصادية محمد رضا […]

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