الصحة توصي باستنفار كافة الموارد البشرية لمواجهة “اوميكرون”

2022/01/18 | 14:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد وزير الصحة والبيئة هاني العقابي ،الثلاثاء، على تنفيذ توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة، مع ضرورة استنفار كافة الموارد البشرية للوقاية من الإصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إن”وزير الصحة هاني العقابي ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني 217 بحضور أعضائها ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة […]

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