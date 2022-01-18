لقاء مرتقب في موسكو يجمع رئيسي بنظيره الروسي بوتين

2022/01/18 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

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وصف السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي الى روسيا بالمفصلية في تاريخ العلاقات الحديثة بين البلدين.

جاء تصريح السفير الذي نشرته وكالة فارس الايرانية للأنباء قبيل يوم واحد من اللقاء المرتقب بين الرئيسين بوتين ورئيسي في العاصمة موسكو.من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان زيارة رئيسي تأتي تلبة لدعوة نظيره الروسي وهي زيارة هامة يتخللها حوار موسع بين الرئيسين.بالمقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق ان زيارة الرئيس الايراني الى روسيا تتخللها قائمة طويلة من الحوارات في خضم التغيير ومجيء الحكومة الجديدة في طهران.

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