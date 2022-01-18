2022/01/18 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلاصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن جريمة الحلة.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن"قائد شرطة المحافظة أشرفَ ميدانياً على قوة أمنية طوّقت مكان حادث إقدام أب على قتل إبنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة".

وأكدت أن "الأب أطلق النار، صباح اليوم بإتجاه إبنته وأرداها قتيله والإنتحار رمياً بالرصاص.



بعد أن أقدَمَ على قتل أمها وجدتها".

واضافت أنه "بإشراف ومتابعة ميدانية من قِبَل قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري، طوقت قوة أمنية مختصة مكان الحادث ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي"، لافتة الى ان "التحقيقات لا زالت مستمرة لمعرفة ملابسات أكثر عن الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل تصدر توضيحاً بشأن جريمة الحلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل تصدر توضيحاً بشأن جريمة الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).