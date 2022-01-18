التحالف يواصل ضرباته الجوية على صنعاء ويدمر منظومة اتصال للطائرات المسيرة

2022/01/18 | 15:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن توجيه ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الحوثيين في العاضمة اليمنية، صنعاء، وذلك بعد يوم من استهداف الحوثيين للإمارات والسعودية

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